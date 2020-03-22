"Ростуризм, Росавиация и МИД России достигли договоренности об отправке специального рейса для возврата наших граждан из Марокко. Ориентировочно они вернутся в Россию рейсом авиакомпании AZUR air (ZF9901), стратегического партнера туроператора Anex Tour", — сообщили в ведомстве.

В Ростуризме уточнили, что самолет авиакомпании вылетит из Москвы в 6:30 мск 23 марта, прибытие в аэропорт Касабланки в 10:15 местного времени. Вылет из Касабланки в Москву запланирован на 23 марта в 11:00 по местному времени. Тип воздушного судна – Boeing 777 на 524 кресла.

По информации ведомства, в Москву вылетят 512 граждан РФ.