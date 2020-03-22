"За прошедшую неделю из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация — Болгарии, Венгрии, Индия, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории — российскими авиакомпаниями доставлено 19 942 человек, из них 4547 иностранных граждан. За 20 и 21 марта — доставлено 8256 пассажиров, из них 1268 иностранцы", — говорится в сообщении.

Вчера и сегодня авиакомпаниями "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и "Сибирь" (летает под брендом S7) доставлены пассажиры из Венгрии, Испании, Кипра, Молдавии, Австрии, Черногории. На гуманитарном рейсе "Аэрофлота" из Лиссабона 22 марта перевезено 289 пассажиров. Такие рейсы будут также выполнены 24 и 26 марта.

"На совещании заслушали представителя МИД РФ о текущей ситуации с организацией перевозки россиян и количестве поступивших заявок от наших граждан. МИД РФ сформировал список из 30 стран, откуда оперативно требуется перевозка. Участники совещания обсудили возможные пути решения доставки россиян из Индонезии, Филиппин, Египта, Тайланда, стран Латинской Америки. От МИД РФ поступила информация о необходимости содействия гражданами России в Непале", — сказано в сообщении.

Для организации вывоза соотечественников авиакомпанией S7 будет организован чартер на Тенерифе 23 марта. AZUR Air планирует вывозные рейсы в Марокко и на Филиппины (Себу) 23 и 25 марта соответственно. "Аэрофлотом" прорабатывается вопрос перевозки граждан России из Мальты.

"Председатель рабочей группы — первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько дал дополнительные указания авиакомпаниям уведомить свои зарубежные представительства об обязательном исполнении положений распоряжения правительства РФ от 20.03.2020 года N 685-р о разрешении осуществлять перевозку российскими авиакомпаниями граждан СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, следующих транзитом. Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к МИД РФ с просьбой до 26 марта сформировать точный список граждан, которым необходима помощь при их доставке в Россию", — сообщили в ведомстве.