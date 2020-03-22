"Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением правительства РФ от 20 марта 2020 г. с 00:00 часов мск 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств", — говорится в сообщении Росавиации.

Исключения сделаны для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы в города иностранных государств (в основном, их столицы), включая Турцию (Стамбул), Таиланд (Бангкок), Японию (Токио) и целый ряд других. Также продолжатся чартерные рейсы из/в эти страны для перевозки граждан на их родину.

В большую часть стран, для которых сделано исключение, из РФ нет прямых регулярных рейсов: например, в Австралию, Новую Зеландию, Венесуэлу, Чили. Для некоторых государств ограничения действовали и ранее, в том числе для США (Нью-Йорк), Великобритании (Лондон), Швейцарии (Женева), Норвегии (Осло), ОАЭ (Дубай), а также столиц стран ЕС.