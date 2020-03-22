"Победа" до 30 апреля 2020 года приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Турцию в связи с введенными ограничениями на прилет иностранных граждан в РФ и выполнение рейсов в Анталию и Газипашу", — сказала она.

"Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Анталию, Газипашу, Стамбул и обратно; из Краснодара в Стамбул и обратно с датами вылета в период с 23 марта по 30 апреля 2020 года будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме. Срок поступления на счет зависит от банка-эмитента карты", — отметила она.

Для возвращения клиентов из Турции "Победа" планирует выполнять вывозные рейсы. Актуальное расписание для пассажиров, находящихся в Турции, будет размещено на сайте компании. Всем пассажирам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Россию, будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме, заверили в авиакомпании.

Ранее на фоне пандемии коронавируса "Победа" приостановила полеты из Москвы в города Германии, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Нидерландов, Латвии, Черногории, а также в Дубай и армянский Гюмри.