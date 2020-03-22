"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва — Стамбул, чартерные — при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", — отметила представитель Росавиации.

Накануне турецкое агентство Anadolu сообщило, что власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса. При этом России в опубликованных турецкими СМИ списках не было. По их данным, прекращение авиасообщения касается, в частности, Молдавии, Украины, Узбекистана и Казахстана.

Также в список попали Польша, Черногория, Португалия, Канада, Финляндия, Венгрия, Латвия, Тунис, Ливан, Алжир и Судан.

Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией. Коронавирус в Турции выявили у более 600 пациентов. В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.