За истекшие с 8:00 субботы сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 25660 человек, скончавшихся — на 1581.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4,825 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за среду. Всего зарегистрировано 53578 больных. Россия уже предложила Италии помощь в борьбе с инфекцией.

В Испании зафиксировано 24926, почти на пять тыс. больше, чем в пятницу, (скончались 1326), Франции — 14459 (562), Германии — 13957 (44), Швейцарии — 6100 (56), Великобритании — 5018 (233), Нидерландах — 2994 (106), Австрии — 2388 (шесть), Бельгии — 2257 (37), Норвегии — 1742 (семь), Швеции — 1623 (16), Дании — 1255 (девять).

В США на вечер пятницы зафиксирован 22177 случаев заражения коронавирусом при 278 случаях смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3261 человека, зарегистрировано 81054 случаев заболевания. Из них в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 3144 заболели 67800.

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19 и два новых случая летального исхода в результате вызываемого вирусом заболевания. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 8897 человек, скончались 104.

В Иране число жертв достигло 1566 при 20610 заразившихся.

На территории Японии зафиксировано 1767 случаев заражения при 53 умерших.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил помощь Китая, накопившего опыт по борьбе с коронавирусом, Франции, Испании, Германии и Сербии. Бригады китайских медиков уже работают в ряде стран мира.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.