"В связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту Москва — Дубай — Москва, с 23 марта будет выполняться один ежедневный рейс", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе также говорится, что перевозчик продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие города Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).

С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва.

"Аэрофлот предпринимает все возможные усилия для возвращения граждан России на родину. Мы просим пассажиров отменённых рейсов регулярно проверять свою почту, указанную при бронировании перевозки, бронирование на сайте авиакомпании, либо обращаться к перевозчику для внесения изменений. Пассажиров с билетами на дальние даты, на направлениях, где приостанавливается выполнение полетов, просим максимально оперативно обращаться в авиакомпанию для перебронирования перевозки на ближайшие выполняемые регулярные или чартерные рейсы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло изменения в поручение, касающееся ограничений на авиасообщение с ОАЭ, заменив аэропорт в Абу-Даби на аэропорт Дубай. В первоначальном поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина исключение в части авиасообщения с ОАЭ было сделано только для регулярного рейса Москва — Абу-Даби и обратно.