"В республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в субботу.

По его словам, заразившийся при пересечении границы не сообщил о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу, был госпитализирован по месту жительства с симптомами ОРВИ в отдельный бокс.

"Определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование", — добавил глава региона.

Источник агентства "Интрфакс-Юг" уточнил, что мужчина посещал Францию по украинскому биометрическому паспорту, возвращался неделю назад с женой и детьми на машине.

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе один в Крыму.

Как сообщалось, участок российско-украинской границы на севере Крыма закрыт для въезда иностранцев с 18 марта до 1 мая. Всем возвращающимся домой крымчанам дистанционно измеряют температуру, некоторые, по результатам заполненных анкет, сдают тест на коронавирус.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются более 400 человек, на карантине в больницах — больше 20 пациентов.