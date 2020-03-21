"По данным перевозчиков, 21-23 марта планируются следующие вывозные рейсы. "Аэрофлот" — 6 рейсов из Будапешта (Венгрия), 1 рейс из Каира (Египет), 2 рейса из Кишинева (Молдавия), 2 рейса из Лиссабона (Португалия), 2 рейса из Ларнаки (Кипр). "Сибирь" — 1 рейс с Тенерифе (Испания)", — сказали в ведомстве.

Прорабатывается также вопрос организации спецрейсов для возврата граждан РФ из Марокко и Филиппин. Ожидается, что после дополнительного уточнения загранучреждениями МИД РФ точного количества заинтересованных российских граждан, будут определены даты и время их вывоза.

"Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно", — сказали в ведомстве.

Кроме того, прорабатываются варианты возвращения граждан РФ из Южной Америки. Планируется при участии загранучреждений МИД РФ проработать вопрос транспортировки россиян в пункты Европы на регулярных рейсах европейских авиакомпаний. В частности, речь идет о Мадриде или Лиссабоне. Далее перевозку будет возможно осуществить на рейсах "Аэрофлота".

При этом накануне из стран, где сложилась самая сложная ситуация — Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории — российскими авиакомпаниями доставлено 3889 человек.

Также в пятницу услугами авиакомпании "Сибирь" воспользовались граждане других государств: в Бишкек отправлены 160 пассажиров, в Болгарию — 42.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сегодня и завтра выполнит 2 рейса в Ош. Туда, как ожидается, отправится 361 гражданин Киргизии. Обратно вывезут 110 россиян.

В субботу два рейса в Кишинёв выполнит "Аэрофлот". Туда будут перевезены граждане Молдавии, обратно — граждане РФ.