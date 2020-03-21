"В связи с приостановлением Египтом авиасообщения и закрытием аэропортов страны, TEZ Tour сообщает о вынужденном досрочном завершении отдыха туристов, находящихся на египетских курортах по линии туроператора. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 401 из Каира состоится 23 марта, вылет запланирован в 15:00", — рассказали в TEZ Tour.

В пресс-службе пояснили, что для туристов будет организован трансфер до аэропорта Каира, для уточнения его времени необходимо связаться с гидом TEZ Tour.

Как сообщал в пятницу портал "Интерфакс-Туризм", в Египте застряли более тысячи российских туристов из-за закрытия аэропортов., большинство из них самостоятельно приехали на отдых в страну.

Египет с 19 до 31 марта приостановил все авиасообщение и закрыл аэропорты страны из-за пандемии коронавируса. Также во время карантина закрыты туристические объекты и гостиницы.