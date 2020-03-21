"Ведомствами (Росавиация, Ростуризм и МИД) принято решение по вывозу российских граждан из Марокко", — сообщила Захарова журналистам в субботу.

Она отметила, что "сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны".

18 марта сообщалось, что сотни российских туристов не смогли покинуть Касабланку (Марокко) из-за отмены авиасообщения в целях противодействия распространению коронавируса.

20 марта в Росавиации "Интерфаксу" заявили, что "из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки". "В частности, посольству РФ в Марокко требуется определить точное количество россиян, принявших решение вернуться домой. Далее, совместно с Росавиацией и "Аэрофлотом" будет определен аэропорт, из которого будет осуществлен вывоз пассажиров, затем определено необходимое число воздушных судов. Одновременно будет проводиться работа с властями Марокко для получения необходимых разрешений", — сказали в Росавиации.