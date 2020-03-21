"Первое, что мы хотим заявить — это ограничение въезда для всех кроме резидентов. Мы гарантируем возвращение на Кубу кубинцев, которые находятся за границей, и право иностранцев вернуться в свои страны", — заявил Диас-Канель.

Он отметил, что ограничение на въезд в страну для лиц, не являющихся резидентами, продлится 30 дней и вступят в силу через 72 часа.

Глава государства добавил, что экипажи торговых судов должны оставаться на борту во время пребывания на территории страны.

Диас-Канель также призвал население Кубы сократить число контактов между собой, а лиц, входящих в группу повышенного риска, — оставаться дома.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на Кубе в настоящее время находится около 6 тыс. россиян, в том числе, 5 тыс. организованных туристов.

На Кубе по состоянию на субботу зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом, один человек умер.