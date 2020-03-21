Из них в Пекине выявлено 14 заболевших, Шанхае — девять, провинциях Гуандун — семь, Фуцзянь — четыре, Чжэцзян, Шаньдун, Шэньси — по два, Сычуань — один. Всего насчитывается 269 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все — в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,255 тыс. человек, зарегистрировано 81,008 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,139 тыс., заболели 67,8 тыс. человек.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6 тыс. человек, состояние 1,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 71,7 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 408 случаев заболевания: в Гонконге — 256 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 17, на Тайване — 135 (два случая смерти).