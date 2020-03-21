"Вчера мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками", — сказал он в субботу на совещании у премьера Михаила Мишустина по экономическим вопросам.

По словам министра, этот документ разрабатывался с участием туроператоров и авиакомпаний.

"Понятна оценка средств, которые необходимы для этого. Соответствующие решения уже предложены", — продолжил он.

Министр отметил, что туризм стал первой отраслью, пострадавшей в нынешней ситуации. "Решение по отмене взносов в резервный Фонд турпомощи уже вами принято, постановление подписано. Законопроект, который дает право правительству приостанавливать платежи в так называемые "именные фонды", из которых урегулируются убытки туроператорам, — в правительстве, и на следующей неделе он будет внесен в Государственную думу", — добавил он.