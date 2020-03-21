О закрытии пляжа распорядился глава полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиотт после того, как в интернете появились фотографии с сотнями людей, загорающими на пляже.

В Австралии в рамках мер по борьбе с коронавирусом запрещено собираться группами более 500 человек.

Эллиотт предупредил, что полиция может закрыть и другие пляжи, если граждане не будут следовать правилам.

"Если граждане не следуют правилам и советам врачей, ну, тогда это (закрытие пляжей — ИФ) станет нормой", — сказал он.

СМИ называют Бондай-Бич самым известным пляжем Австралии. Его протяженность составляет больше километра, ежегодно сюда приезжают отдохнуть больше 2,5 млн человек.

В Австралии зарегистрировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом.