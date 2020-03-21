"За минувшие сутки воздушными судами гражданской авиации совершены ряд рейсов по перевозке оставшихся (за рубежом — ИФ-К) пассажиров. Авиакомпанией "Эйр Астана" из Тбилиси в Алматы вывезены 143 пассажира, авиакомпанией "Скат" из города Москва (Внуково) 35 пассажиров, в том числе вернулись казахстанские туристы, которые находились там транзитом", — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.

Накануне официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что авиакомпания SCAT готовит борт для вывоза около 30 казахстанцев, застрявших в московском аэропорту Внуково.