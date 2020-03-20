Египет с 19 до 31 марта приостановил все авиасообщение и закрыл аэропорты страны из-за пандемии коронавируса. Также во время карантина будут закрыты туристические объекты и гостиницы.

«Вылететь в Россию из Египта мы не можем с 17 марта, рейсов нет, вылететь через третьи страны также невозможно, в аэропорт не пускают. Есть чартеры в Украину и Белоруссию, но они вывозят своих туристов. Со вторника мы поддерживаем связь с посольством РФ в АРЕ, но пока помочь нам ничем не могут, они собрали сканы документов и сообщили, что нас учли, по их данным, в одном Шарм-эль-Шейхе более 800 россиян обратились за помощью в дипмиссию. Всего же в Египте, по их словам, более 1,5 тыс. российских туристов», — рассказал он.

Порталу «Интерфакс-Туризм» не удалось получить оперативный комментарий от посольства РФ в Египте и от Генконсульства России в Хургаде.

Как отметил турист, в отеле с ними проживают россияне из Петербурга и украинские туристы, которые вылетят в домой в ближайшее время. «Между тем, гостиницы закрываются на карантин, в российском представительстве нам сообщили, что к 22 марта закроются все отели», — добавил он.

По словам собеседника, он с семьей отправился в отпуск в Израиль на рейсе авиакомпании S7, обратный рейс из Тель-Авива был запланирован на 22 марта, однако перелет авиакомпания отменила. Тогда были куплены авиабилеты в Москву с вылетом из Шарм-эль-Шейха на 19 марта. «Мы добрались из Эйлата в Египет, но 17 марта рейс в Россию отменили», — пояснил он.

Ранее об аналогичной ситуации сообщали СМИ Великобритании и Германии, тысячи туристов из этих стран также застряли в Египте после закрытия аэропортов. В Германии вывозом своих граждан занимаются власти, а британские туристы вернутся домой чартерами TUI и авиакомпанией ЕasyJet.