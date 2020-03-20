"Лоукостер "Победа" в пятницу вернул из Черногории в Москву всех своих клиентов. 19 и 20 марта выполнено четыре вывозных рейса для эвакуации из Черногории, внезапно закрывшей в ночь на 17 марта свое воздушное пространство, в том числе и для вывоза граждан России. Часть клиентов "Победы" была передана на вывозные рейсы "Аэрофлота", — сказал он.

"Ситуация, с которой им пришлось столкнуться в Черногории, до глубины души потрясла нашу команду. Двое суток наши клиенты находились в чужой стране без какой-либо информации и помощи со стороны черногорских властей. С таким бесчеловечным отношением к россиянам мы не сталкивались до сих пор ни в одной стране нашей маршрутной сети, куда в марте "Победа" была вынуждена приостановить полеты. Мы выражаем огромную благодарность МИД России и всему коллективу посольства РФ в Черногории за содействие в возвращении наших граждан", — процитировали в авиакомпании слова генерального директора "Победы" Андрея Калмыкова.

В марте "Победа" в связи с решениями правительств разных стран приостановила полеты из Москвы в города Германии, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Армении и Черногории, однако только правительство Черногории полностью закрыло воздушное пространство в том числе и для вывоза граждан России из страны.