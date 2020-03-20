"После того, как эпидемия коронавируса прошла свой пик 12 марта, в Шанхае постепенно стали возобновлять работу главные аттракционы и парки — в частности, Шанхайский ботанический сад и зоопарк. В целом в Китае с начала недели возобновили работу свыше 3,7 тыс. достопримечательностей в 28 провинциях страны — это 30% от тех, что были закрыты", — пишет издание.

Количество посетителей в музеях и других туристических местах пока ограничено. Так, Музей Шанхая за день могут посетить не более двух тысяч человек, Музей истории — 3000, Музей искусств Китая — 5000. У всех посетителей проверяют температуру, они обязаны носить маски. Время пребывания ограничено двумя часами на человека.

"Власти КНР пытаются восстановить просевший туристический сектор, стимулируя жителей возвращаться к нормальной жизни и тратить деньги на развлечения. Людям выдают скидочные купоны для использования в поездках, ресторанах и торговых центрах", — отмечает газета.

Восстанавливается и провинция Хубэй, которая стала эпицентром распространения Covid-19. Во многих городах возобновил работу общественный транспорт.

На данный момент в Китае коронавирусом заболели около 81 тысячи человек. Более 70 тысяч из них выздоровели.