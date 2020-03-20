«Библио-Глобус» приступил к вывозу граждан РФ с международных курортов на рейсах авиакомпании «Россия». В целях недопущения полной отмены рейсов по форс-мажорным обстоятельствам затраты на их выполнение туроператор взял на себя. С 20 марта рейсы перевозчика из РФ будут выполняться без пассажиров, главная цель их выполнения – вернуть на родину россиян, остающихся за пределами страны», — сообщает в пятницу пресс-служба компании.

Туроператор также подчеркивает, что средства за туры с перелетом на рейсах «России» будут возвращены всем клиентам в полном объеме.

«Все получат денежные средства, потраченные на приобретение туристического продукта, в срок от 5 до 10 дней с даты подачи заявления на возврат. Также клиентам оператора предоставляется возможность перенести даты поездки или заменить направление», — говорится в сообщении.

Ростуризм в четверг рекомендовал российским туроператорам временно воздержаться от отправки российских туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок. Туроператоры начали аннулировать уже забронированные туры на ближайшие недели.