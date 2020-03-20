Как показал опрос "Интерфакса", ответственные игроки не готовы расширять практику заключения таких договоров, но стараются сохранить отношения с действующими клиентами. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) не раз предлагал регуляторам туриндустрии законодательно отказаться от инструмента страхования ответственности для обеспечения гарантий, идея не была поддержана. Сегодня сложившаяся практика формирования гарантий турбизнеса может оказаться миной замедленного действия. Тем не менее, ведущие страховщики не готовы увеличивать число договоров с туроператорами, их риски оцениваются как близкие к 100%. Усиление давления на страховые компании спровоцирует сильных игроков на сдачу соответствующих лицензий.

Как сообщалось ранее, Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо в ЦБ РФ на имя его главы Эльвиры Набиуллиной с просьбой разрешить кризисную ситуацию, в которой оказались многие туроператоры из-за массового отказа страховых компаний в страховании финансовой ответственности. Это грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле.

Страхование ответственности туроператоров в РФ — вмененный вид страхования и один из способов формирования гарантий для них. Гарантии по закону могут формироваться за счет получения банковских гарантий (что трудно и дорого) или за счет приобретения соответствующего полиса.

Как сообщается в письме АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн рублей, 139 компаний — в размере 50 млн рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн рублей. Суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 23 млрд рублей.

По оценке президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, риски представителей отрасли в текущих условиях приближаются к 100%. "Это означает, что страховщики должны поставить цену страхования также равной 100%. Инструмент просто не работает", — заявил он "Интерфаксу".

Юргенс напомнил, что ВСС неоднократно ставил вопрос об изменениях в закон и отмене этого вида страхования как инструмента гарантий для туроператоров, что не было услышано. Ростуризм лицензирует деятельность туроператоров в РФ, но не проверяет финансовую состоятельность игроков. "В итоге мы не можем понимать ни финансовую деятельность компаний, риски которых приняты на страхование, ни бизнес-планы игроков — нет прозрачности в отрасли. Поэтому серьезные страховщики давно ушли из этой линии бизнеса, они точечно страхуют только проверенных клиентов", — сказал он.

"Мы предупреждали, что сохранение возможности заключать договоры страхования ответственности туроператоров как основной гарантии по исполнению обязательств — приглашение для безответственно рискующих страховщиков и туроператоров, плохо просчитывающих свои риски", — сказал глава ВСС.

Он привел пример Великобритании, где гарантийный фонд в туриндустрии формируется за счет отчислений с каждой проданной путевки. Создание таких фондов для разных случаев компенсаций туристам более адекватное решение по исполнению гарантий туристов, считает он.

Заявлений на выплаты нет, идет пролонгация полисов

Среди крупных страховщиков наибольшее число заключенных договоров страхования ответственности по выездному туризму у "Ингосстраха". Как сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора компании Илья Соломатин, в портфеле компании 22 договора страхования ответственности туроператоров, ни по одному из них не поступало заявлений о наступлении страховых событий за последнее время. Не все клиенты-туроператоры занимаются бизнесом выездного туризма.

"Ингосстрах" не отказывает туроператорам в пролонгации договоров ответственности — это неправда. Переговоры ведутся", — заявил Соломатин. Однако "такие переговоры идут трудно". Он сообщил также, что страховщиком и туроператорами "обсуждаются и перечень рисков, и тарифы, и исключения, другие положения договора". Попытки принудить страховщиков к заключению подобных договоров, которые носят для них добровольный характер, могут расцениваться как негативное давление в переговорном процессе коммерческих компаний.

Соломатин отметил, что к страхованию ответственности туроператоров компания относится максимально осторожно, но в то же время высказал мнение, считает невозможным исправить ситуации в турбизнесе инструментами страхования.

"В настоящее время, я бы сказал, что меры поддержки для сферы туриндустрии — это задача даже не для отдельных государств, для всех государств, которые оказались в условиях самоизоляции, они закрыты для посещения туристов. Страдает глобально отрасль международного туризма, меры поддержки должны быть соответствующими", — полагает Соломатин.

Вернем лицензию

Более жесткая позиция у генерального директора компании "АльфаСтрахование" Владимира Скворцова (по данным реестра застрахованных туроператоров, у компании 10 договоров страхования их ответственности — ИФ).

"Страховщики давно говорили, что страхование ответственности — неправильный инструмент для обеспечения исполнения обязательств туроператоров, этот порядок следует отменить законодательно, как это было сделано при отказе от страхования ответственности застройщиков, такие полисы не защитили дольщиков", — сказал Скворцов "Интерфаксу".

"По существу страхование рисков ответственности туроператоров — это страхование кредитных рисков, чуждое классическому страхованию. Мы заключаем такие договоры исключительно с проверенными клиентами, ничего не потерям в случае законодательной отмены этого вида страхования", — продолжил глава "АльфаСтрахования".

Отвечая на вопрос о позиции компании в случае усиления психологического давления на страховщиков, Скворцов сказал: "Мы совершенно точно не будем заключать договоры страхования ответственности со всеми туроператорами, финансовое положение всех игроков отрасли нам неизвестно. Даже у банков больше возможностей контролировать положение таких клиентов при выдаче гарантий. Они могут договориться о переводе расчетных счетов к себе, потребовать обеспечения. Страховщики этого не могут".

"В случае принуждения к заключению договоров страхования ответственности туроператоров мы просто сдадим лицензию на этот вид деятельности", — заявил глава "АльфаСтрахования".

Кто виноват

У большинства туроператорских компаний в настоящее время заканчиваются сроки действия договоров страхования финансовой ответственности. Подать сведения в Ростуризм о новом договоре страхования необходимо не позднее 15 апреля 2020 года. Однако страховщики отзывают договоренности, достигнутые еще в январе-феврале, говорится в заявлении АТОР, направленном в ЦБ.

"На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большинства туристических направлений из-за распространения коронавируса, первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании. Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли", — говорится в обращении объединения туроператоров.