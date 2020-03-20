"По предварительным данным, "Аэрофлот" в период с 14 по 20 марта вывез из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой почти 26 тыс. граждан Российской Федерации. Больше всего наших соотечественников за этот период доставлено из Праги — 2,7 тыс. человек, Парижа — 2,2 тыс., Вены — 1,7 тыс., Барселоны — 1,7 тыс., Амстердама — 1,6 тыс., Берлина — 1,4 тыс.", — отметила она.

Спивакова добавила, что "Аэрофлот" продолжает программу по возвращению российских граждан на родину регулярными и чартерными рейсами. Актуальную информацию обо всех изменениях в полетной программе "Аэрофлот" размещает на официальном сайте.

На фоне пандемии коронавируса с начала года "Аэрофлот" закрыл ряд рейсов в Китай, Корею, Иран, Европу и США.