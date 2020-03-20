"К сожалению, из-за нынешней кризисной ситуации, мы вынуждены были сделать это, но максимально постараемся, чтобы по возможности как можно быстро вернуть их на работу", — заявил Бокерия журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что максимально будут мобилизованы средства и финансовые возможности, чтобы не потерять этих профессионалов, людей, которые в течение 27 лет верно служат этой отрасли.

По словам гендиректора компании, в связи с тем, что Грузия из-за коронавируса приостанавливает регулярное авиасообщение со всеми странами, Georgian Airways будет выполнять только правительственные задания и чартерные рейсы для вывоза граждан республики из других стран.

"Мы готовы эвакуировать граждан из любой страны, если правительство Грузии поручит и окажет содействие, как это было сделано в случае вывоза людей из Италии, когда правительство заказало нам чартерные рейсы. В этом же формате мы готовы совершить любой полет в течение 24 часов", — сказал Бокерия.

При этом он отметил, что Georgian Airways также готова выполнять чартерные рейсы по индивидуальным заказам для возвращения граждан Грузии на родину.

"Министерства иностранных дел и экономики Грузии определяют, в каких странах существует наибольший спрос со стороны наших граждан доставить их на родину. Работа над предположительными направлениями сейчас ведется с МИДом, вероятно, это будут Вена, Париж, Амстердам, Берлин, рассматривается и Барселона", — заявил глава Georgian Airways.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом COVID-19.