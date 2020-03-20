"Курорт "Роза Хутор" работает в обычном режиме. Сезон катания на курорте продолжается как минимум до середины апреля", — сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор" в пятницу

Руководство курорта, учитывая ситуацию с угрозой распространения коронавируса, предпринимает необходимые профилактические меры и оперативно реагирует на любые изменения эпидемиологической обстановки.

"На курорте есть все условия, чтобы гости больше времени проводили в горах и на свежем воздухе. Надеемся, что это поможет всем, кто к нам приедет дополнительно зарядиться энергией и укрепить иммунитет. Мы ожидаем приток туристов и уже активно готовимся в том числе к летнему сезону", — подчеркивает пресс-служба.

Рост туристического потока отмечает сочинский Курорт "Красная Поляна". Количество броней на длительный период в марте здесь выросло на 15 процентов.

"С 14 марта на Курорте "Красная Поляна" заметно увеличилось количество бронирований на длительный срок проживания. Средний период размещения гостей на курорте вырос от трех до десяти дней. Чаще всего приезжают гости из Краснодарского края и Московской области — их более 40 процентов от общего количества гостей курорта", — рассказали в пресс-службе "Красной Поляны".

О прекращение бронирования отелей в связи с угрозой распространения коронавируса заявил лишь один сочинский курорт — "Газпром". Здесь приостановили бронирование номеров в отелях до 30 апреля. При этом катание на комплексе продолжается. Горнолыжные трассы курорта на склонах "Альпика" и "Лаура" предположительно закроются 31 марта.