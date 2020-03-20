"Обращаем внимание, что на главной странице сайта МИД России размещена ссылка на портал "Регистрация российских граждан, желающих вернуться на Родину". Специальная электронная форма предусматривает идентификацию гражданина с указанием его контактных данных", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Настоятельно рекомендуем регистрироваться на данном ресурсе, указав фамилию, имя, отчество, страну пребывания и контактный номер телефона", — подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что "составленные на основе данных российских загранучреждений списки российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации за рубежом в связи с предпринимаемыми иностранными государствами ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса, переданы в профильные министерства и ведомства правительства Российской Федерации, которые в срочном режиме прорабатывают вопрос оказания скорейшего содействия нашим гражданам".

"Эти списки дополняются в режиме реального времени", — заявили в МИД РФ.