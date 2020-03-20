Речь идет о набережной вдоль Сены, Марсовом поле и об Эспланаде Дома инвалидов. Это решение вступает в силу немедленно и продлится до конца ближайших выходных. Речь идет о местах, которые парижане активно посещают в выходные дни, особенно при теплой погоде.

В коммюнике префектуры полиции Парижа отмечается, что такое решение продиктовано "чрезмерно беззаботным, а временами — безответственным поведением граждан", нарушающих правила карантина.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса Covid-19. С воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.

Однако, как отмечают французские СМИ, многие жители столицы пренебрегают карантинными мерами и выходят гулять, в частности, к набережной Сены.

По последним данным, во Франции выявлено около 11 тыс. случаев заражения. Более 370 скончались, более 1,2 тыс. уже выздоровели.