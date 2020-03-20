«Мы досрочно прекращаем полетную программу по маршруту Москва-Пхукет на рейсах авиакомпании IFly после введения требований Управления гражданской авиации Таиланда. В связи с этим рейс F7 9557/9558, запланированный на 25 марта, выполняться не будет. Клиенты туроператора могут перебронировать приобретенные ранее турпакеты на другое направление, изменить сроки поездки на более поздний период либо оформить возврат денежных средств в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнули в компании.

Как отметили в пресс-службе туроператора, до 26 марта чартеры IFly будут заниматься только вывозом российских туристов. «Изменения не касаются организованных туристов, отдыхающих в Таиланде и прибывших на курорты регулярными рейсами в составе приобретенных турпакетов. В настоящий момент такие клиенты продолжают свой отдых и покинут Таиланд в соответствии с графиком продолжительности туров и расписанием авиарейсов», — пояснили в Tez Tour.

В связи с пандемией коронавируса Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) обязало авиакомпании с 22 марта проверять у всех пассажиров перед посадкой на рейсы в страну наличие сертификата об отсутствии коронавируса, оформленного не позднее, чем за 72 часа до вылета, а также страховку на лечение COVID-19 в Таиланде с покрытием не менее $100 тыс. Если у туриста нет необходимых документов, авиакомпания отказывает ему в посадке на рейс до Таиланда.