"В Москве подтверждены еще 33 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания", — сообщили в пятницу в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран.

"Большинство случаев — завозные. Пациенты прилетели из европейских стран. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй — не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин", — сказали в штабе.