"По состоянию на 20 марта сохраняются регулярные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" Париж–Москва с вылетом из аэропорта "Руасси-Шарль де Голль", терминал 2С. В то же время, учитывая сохраняющуюся неблагоприятную ситуацию с распространением короновируса во Франции, нельзя исключать, что французские власти примут дополнительные ограничительные меры, которые затронут в том числе и авиасообщение с зарубежными странами", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии отметили, что свободные места на рейсы "Аэрофлота" сейчас есть. "При наличии выкупленных билетов и свободных мест возможен вылет и более ранними рейсами. Для этого необходимо обратиться на стойку "Аэрофлота" в терминале 2С парижского аэропорта "Руасси-Шарль де Голль" непосредственно перед окончанием регистрации на ближайший рейс", — уточнили в посольстве.

Кроме того, в Россию можно вернуться самолетами "Белавиа" транзитом через Минск.

"Вопросы возмещения средств за билеты авиакомпаний, аннулировавших перелеты в Россию, следует решать непосредственно с этими авиакомпаниями. Если вы находитесь во Франции, сообщайте о своей ситуации и оставляйте контактные данные по адресу consulat@ambrussie.fr", — заключили в дипмиссии.