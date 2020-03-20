"Как один из крупнейших российских авиаперевозчиков мы в полной мере осознаем важность действий, направленных на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19. Основываясь на постановлении Главного государственного санитарного врача РФ и рекомендаций Ростуризма от 19 марта, компанией совместно с партнерами было принято решение о приостановке с пятницы 20 марта отправки российских пассажиров на международные курорты", — сказал представитель перевозчика.

"Хочу особо отметить, что все свои обязательства перед пассажирами, которые сейчас находятся на отдыхе, будут выполнены авиакомпанией на 100%. Мы планируем завершить вывозные рейсы в Россию до 30 марта", — отметил Коровка.

iFly выполняет чартерные рейсы по заказу туроператоров TEZ Tour, Tempus Tour, TUI. Базируется в московском аэропорту "Внуково". В парке компании девять дальнемагистральных Airbus A330 и два среднемагистральных A319. По данным Росавиации, по итогам 2019 г. iFly стала 17-й авиакомпаний РФ по количеству перевезенных пассажиров (1,3 млн человек, +10% г/г).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 68,5% iFly принадлежат коммерческому директору и основателю туроператора TEZ Tour Александру Буртину, 22,5% — через ООО "ГАМ" иностранному гражданину Адилхану Доксаноглу, 9% — у компании "Шелковый путь", подконтрольной гонконгской Joy Tour Global.

Ранее в пятницу о приостановке рейсов с 22 марта до 20 апреля сообщила чартерная авиакомпания AZUR air (работает с ANEX Tour). Компания продолжит выполнять рейсы только для возвращения российских граждан из зарубежных стран. На время вынужденной паузы AZUR air сохраняет коллектив сотрудников и будет работать "в режиме подготовки к возобновлению полетов в плановом режиме", отмечали в компании.