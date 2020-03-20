Фото: pixabay.com

«Поскольку люди остаются на карантине из-за пандемии коронавируса, в экологии переполненных от туристов городов наблюдаются позитивные изменения: в каналах Венеции стали появляться дельфины и лебеди, также дельфины появились у побережья Сардинии», — пишет издание.

Как отмечает журнал, причиной изменений стало отсутствие лодок и гондол в каналах Венеции: ил осел на дно, а вода стала прозрачной, теперь в ней можно разглядеть косяки рыб.

В социальной сети Facebook местные жители создали группу Venezia Pulita (Чистая Венеция), куда выкладывают фотографии возвращения дикой природы в город.

Как сообщают местные СМИ, Венеция, на которую в течение многих лет оказывал негативное влияние овертуризм, на карантине впервые почувствовала облегчение. «Город стал чище, а экология — заметно лучше без туристов и толп на улицах», — пишут газеты.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По данным Роспотребнадзора на 20 марта, в стране зарегистрировано более 41 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались более 3,4 тыс. человек.