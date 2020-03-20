Ассоциация туроператоров России (АТОР) в пятницу направила в адрес Центробанка обращение, где говорится об отказах страховщиков продлевать договоры страхования гражданской ответственности операторов из-за кризисной ситуации на рынке. При этом у многих компаний договоры истекают в конце марта — апреле, и им надо подать сведения о новом финансовом обеспечении в Ростуризм не позднее 15 апреля, чтобы остаться в едином федеральном реестре. Сейчас АТОР по запросу Центробанка составляет список туроператоров, у которых возникли проблемы с заключением договоров со страховщиками.

«По состоянию на 20 марта 2020 года по информации, размещенной на официальном сайте АТОР, в состав АТОР входят 34 туроператора, общая сумма финансового обеспечения, по оценке экспертов, составляет около 4 млрд руб. Практически все туроператоры, являющиеся членами АТОР, имеют действующие договоры страхования ответственности, срок действия которых истекает не ранее второго полугодия 2020 года», — говорится в ответном заявлении ВСС.

Президент ВСС Игорь Юргенс считает, что некорректно одной отрасли в условиях кризисных явлений перекладывать проблемы на другую отрасль и, тем более, усиливать и без того нарастающую панику.

«Мы видим, что практически все операторы этой ассоциации, а туда входят крупнейшие представители отрасли, страхованием обеспечены на длительный срок. С туристическим сектором страховщики сотрудничают не в модели высокой прибыли – выплаты в этом сегменте превышают сборы (в 2018 году порядка 210 млн рублей сборов против более 220 млн рублей выплат», -цитирует Юргенса пресс-служба ВСС.

В ВСС также напомнили, что по закону туроператоры, помимо договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств перед туристами, могут использовать в качестве финансового обеспечения банковскую гарантию, а также сформировать фонд персональной ответственности (ФПО) в размере 7% от стоимости туров. В этом случае страховка или банковская гарантия не нужны.

«Страхование ответственности туроператоров является добровольным видом страхования, страховщик вправе самостоятельно принять решение о видах страхования (в соответствии с лицензией), которыми он занимается. Решение о принятии объекта на страхование принимается страховщиком, в том числе по результатам проведения предстраховой экспертизы в целях оценки степени риска. Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 27.11.1992 №4015-1-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» важнейшим условием предоставления страховой защиты является вероятностный и случайный характер события, на случай наступления которого производится страхование. В сложившихся обстоятельствах вероятность наступления риска крайне велика, а случайность стремится к нулю, что ставит под вопрос правомерность принятие его на страхование», — говорится в заявлении ВСС.

Как предполагают в союзе, в связи с этим страховщики будут более внимательно относиться к принимаемым рискам с учетом ситуации на рынке. «Те компании, которые устойчивы, будут застрахованы, туроператоры, находящиеся под риском банкротства, должны быть поддержаны соответствующими механизмами в рамках предпринимаемых государством мер», — заявляют в ВСС.

Страховщики также считают, что действующий механизм финансового обеспечения туроператоров требует существенной переработки. В частности, необходимо существенно увеличить прозрачность работы туроператоров и ужесточить требования к допуску на этот рынок. «Например, нужна система, которая позволит контролировать реальное количество проданных туроператорами путевок и механизм, который определит максимальную сумму обязательств, которую туроператор может на себя взять. Кроме того, нужно, чтобы одни и те же люди, уже обанкротившие одного туроператора, не могли открыть новую фирму и снова продавать путевки. Соответствующие предложения ВСС направил в Минэкономразвития России, Ростуризм, Минфин России, а также в Банк России в ноябре 2019 года», — цитирует пресс-служба вице-президента ВСС Светлану Гусар.

По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн рублей , 139 компаний – в размере 50 млн рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн рублей. Банковскую гарантию получили всего пять компаний, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма.

Кроме того, как заявляла ассоциация в обращении в Центробанк, даже у компаний, которые заранее (в январе-феврале текущего года) получили согласие на заключение нового договора страхования, сейчас возникла проблема с его подписанием, так как страховщики отзывают достигнутые договоренности.

Как считают в АТОР, в нынешней ситуации отказ страховых компаний в продлении договоров страхования финансовой ответственности туроператоров является безответственным действием, которое не позволит большинству туроператоров исполнять обязательства перед миллионами российских граждан.