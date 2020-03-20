"Самолеты будут держать в изолированном отсеке, а власти обеспечат максимальную заботу (о пассажирах — ИФ)", — говорится в сообщении аэропорта.

"Мы работаем с авиакомпаниями, чтобы обеспечить возвращение иностранных граждан на родину", — отмечают представители аэропорта.

Аэропорт имени О.Р.Тамбо — самый крупный аэропорт ЮАР и самый загруженный аэропорт Африки, отмечает AP. Сколько продлятся такие меры, агентство не сообщает.

Крупнейшая авиакомпания ЮАР South African Airways прекратила все международные перелеты до 31 мая. Она связывает свое решение с ограничениями из-за коронавируса и с резко снизившимся спросом на авиабилеты.

В ЮАР зарегистрировано 202 случая заболевания коронавирусом.