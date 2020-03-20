«Учитывая то, что в настоящее время Европа является эпицентром пандемии COVID-19, из-за чего значительно увеличивается риск заражения коронавирусом, с 18 марта гражданам стран Европы (Шенгенского соглашения, Великобритании, Швейцарии, Северной Ирландии, России и других) запрещается въезд на территорию Сейшельских островов в ближайшие две недели», — говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте здравоохранения, правило не касается граждан Сейшел, которые планируют вернуться домой. «Если гражданин посещал за две недели до предполагаемой поездки на Сейшелы страны Европы, Великобританию, Швейцарию или заморские департаменты Франции, то он будет помещен на двухнедельный карантин. Иностранцу, посещавшему эти страны, не будет разрешен въезд, а авиакомпания будет нести ответственность за немедленную высылку пассажира», — поясняет пресс-служба.

Как сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour, в связи с запретом на поездки на Сейшелы продажа туров по направлению с ближайшими датами вылета приостановлена. "У клиентов компании, которые не желают менять свои планы на путешествие в страну, есть возможность перенести тур на более поздние сроки. Кроме этого, доступно перебронирование туров на другие направления с вылетами до конца года. Все заявки туристов рассматриваются в индивидуальном порядке",-добавили в компании.

По данным Роспотребнадзора на 20 марта, на Сейшельских островах зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом.

Сейшельские острова — это популярное направление отдыха российских туристов. В 2019 году здесь побывало более 12 тыс. россиян.