Так, с 14 апреля начнется выполнение полетов в Симферополь, рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

26 апреля "Азимут" открывает два направления — Краснодар-Воронеж и Краснодар-Астрахань. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Пресс-служба также отмечает, что с 29 марта аэропорт переходит на летнее расписание полетов, действие которого продлится до 24 октября. В этот период полеты в Краснодар будут выполнять 28 авиакомпаний по 54 внутренним и международным направлениям. Добавятся новые маршруты, включая предложения чартерных перевозок.

"Информация о международных рейсах будет опубликована после стабилизации ситуации и согласования маршрутов с авиакомпаниями", — говорится в пресс-релизе.

"Азимут" — региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. Сейчас в парке компании 11 SukhoiSuperjet 100 (все поставлены по контрактам с ГТЛК), к 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется пополнение до 16 лайнеров. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".

АО "Международный аэропорт Краснодар" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы входит в группу "Базэл Аэро" — СП "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%). По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 11%, обслужив 4,643 млн пассажиров.