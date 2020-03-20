Сегодня в 15:11 "Пулково" с 20 марта закрыл посадочную галерею для части международных рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20 МАРТА. ИНТЕРФАКС — Петербургский аэропорт Пулково с 20 марта закрыл северную посадочную галерею в пассажирском терминале, которая обслуживает часть международных рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ООО "ВВСС" управляет аэропортом).

"В рамках оптимизации ВВСС с 20 марта 2020 года временно закрыли северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов. Основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает работу", — сказал представитель пресс-службы. Ранее стало известно, что многие авиакомпании прекратили международное авиасообщение из аэропорта "Пулково". "Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.

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