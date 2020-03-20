"В рамках оптимизации ВВСС с 20 марта 2020 года временно закрыли северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов. Основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает работу", — сказал представитель пресс-службы.
Ранее стало известно, что многие авиакомпании прекратили международное авиасообщение из аэропорта "Пулково".
"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.