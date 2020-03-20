"Аэрофлот" не предпринимал никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов. Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией граждан нашей страны со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно", — сказала Спивакова.

"Мы вместе с представителями СМИ вчера разобрали несколько "кейсов" из социальных сетей с обвинением в якобы имеющем место завышении цен: вместе проверили буквально под камеру цены на заявленные перелеты на сайте "Аэрофлота". Фактическая цена в некоторых случаях в 10 раз ниже. Это систематические информационные вбросы, слухи, которые, к сожалению, на фоне и без того нервной обстановки, быстро распространяются. Просим наших клиентов при покупке билетов уточнять их цену на официальном сайте компании "Аэрофлот", а СМИ и регуляторов самостоятельно перепроверять информацию" — добавила она.

Ранее в пятницу ФАС сообщила, что требует от "Аэрофлота" обеспечить доступность цен на билеты на фоне ситуации с коронавирусом, а компенсировать возникающие в связи с этим потери предложила увеличением транссибирских роялти.

"В связи с исключительным положением "Аэрофлота" на рынке международных авиаперевозок, а фактически по вывозу российских граждан из других стран, ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов", — заявили в ФАС.

"При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна. Компенсация затрат авиакомпании на рейс без пассажиров "туда" может быть обеспечена не за счет авиабилетов, а путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении", — отметили в ведомстве.

Накануне "Аэрофлот" сообщал, что сайты-посредники продают перелеты рейсами компании по завышенным в разы ценам, реальная стоимость билетов ниже.