"Авиакомпания AZUR air, проявляя ответственную гражданскую позицию в отношении здоровья российских туристов, полностью поддерживает решение своего стратегического партнера — туроператора ANEX Tour — об отмене c 22 марта по 20 апреля 2020 года всех завозных рейсов из РФ. Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину", — сообщила компания на своей странице в Facebook в пятницу.

Согласно сообщению, AZUR air продолжит выполнять рейсы только для вывоза российских граждан из-за рубежа.

AZUR air специализируется на чартерных международных полетах. Рейсов по внутрироссийским маршрутам у авиакомпании нет. Таким образом, до 20 апреля компания полностью прекращает перевозки.

"На время вынужденной паузы AZUR air сохраняет коллектив сотрудников и будет работать в режиме подготовки к возобновлению полетов в плановом режиме. Просим пассажиров авиакомпании AZUR air с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Уверены, что в скором будущем туристические направления опять смогут принимать отдыхающих, а авиакомпания будет рада снова доставлять российских туристов на лучшие курорты мира", — отметили в компании.

Ранее AZUR air сообщала, что из-за коронавируса приостанавливает рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа) и Доминиканскую республику.

AZUR air — крупнейшая в РФ чартерная авиакомпания. Стратегическим партнером является туроператор ANEX Tour. По данным "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в ANEX Tour.

Парк AZUR air состоит из 12 дальнемагистральных Boeing-767-300, восьми Boeing-757-200, четырех Boeing-777-300 и шести среднемагистральных Boeing-737. По данным Росавиации, по итогам 2019 г. AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (+37% г/г), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. В январе 2020 г. компания обслужила 332 тыс. пассажиров (+20% г/г), заняв восьмую строчку статистики.

Первый замминистра — глава Росавиации Александр Нерадько заявлял на этой неделе, что из-за ситуации с коронавирусом не исключает банкротств авиакомпаний. Но, говоря об этом, он упомянул только одну авиакомпании — "ЮТэйр", которая с конца 2018 года ведет переговоры с банками о реструктуризации многомиллиардных долгов. Позже в беседе с журналистами Нерадько уточнил, что пока "риска подобного уровня, как у "ЮТэйр", по другим авиакомпаниям" Росавиация не отмечала. "Есть формальные некоторые отклонения от нормативных значений методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний, но это погрешности самой методики. Из серьезных крупных компаний там (в зоне риска — ИФ) нет ни одной компании", — сказал чиновник.