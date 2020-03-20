"В связи со сложившейся ситуацией, а также на основании постановления главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 и рекомендаций Ростуризма от 19.03.2020, нами принято решение отменить все рейсы за рубеж из РФ в период c 22.03.2020 по 20.04.2020", — говорится в сообщении туроператора.

В компании уточнили, что с этой даты будут выполняться только рейсы с целью возвращения россиян из стран пребывания.

Туроператор «Библио Глобус» также сообщил об аннуляции туров без штрафов из-за рекомендаций Ростуризма и введения карантинов. Так, туры на Кипр аннулируются до 30 апреля, в Чехию – до 17 апреля, Италию – до 28 апреля, в Индию – до 15 апреля, Грецию – до 30 апреля. Также туроператор аннулирует туры в ОАЭ, Тунис, Испанию, Черногорию, Турцию, Танзанию, Болгарию.

Аналогичное решение ранее принял туроператор TUI Россия. В связи с рекомендациями Ростуризма в компании заявили о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.