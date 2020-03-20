"Вниманию росграждан на Мальте! Спецборт для возвращения в Россию прибудет на Мальту в ближайшее время. Просим поддерживать контакт с консотделом: 21-371-906, 996-73-950. Дата и время вылета в Москву будут сообщены дополнительно", — говорится в сообщении дипмиссии.

Мальта с 21 марта приостановит прием всех международных рейсов из-за распространения Covid-19. Местные СМИ назвали предстоящую субботу "черным днем" для авиационной отрасли страны.

По состоянию на 20 марта в стране зарегистрировано 53 случая коронавируса.