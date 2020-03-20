Кроме того, сообщается о 16 новых летальных исходах среди пациентов с коронавирусом, общее количество смертей от вируса достигло 37.

Накануне бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст заявил, что эпидемия COVID-19 продлится около 10 недель. В своем выводе он опирался на развитие ситуации с коронавирусом в Ухане, где, наконец, с начала эпидемии не было зарегистрировано новых случаев заражения. "Возможно, это продлится дольше. И вот к этому мы должны приспособиться", — объяснил Ван Ранст.

При этом он предупредил о значительном росте числа зараженных коронавирусом в ближайшие дни. Вирус будет инфицировать людей в течение недель, и число летальных исходов продолжит возрастать, сказал эксперт. Вместе с тем вирусолог не считает возможным предсказать, когда наступит кульминационный момент эпидемии в Бельгии. "Трудно ответить на этот вопрос. Все думают, что мы достигнем этого пика уже завтра. Могу вам гарантировать, что так не будет", — заверил Ван Ранст в интервью каналу VRT.