"Достигнуты договоренности с черногорской стороной о том, что 20 марта будут осуществлены рейсы компаний "Победа" и "Аэрофлот" из Черногории в Россию. Самолеты вылетят из Подгорицы", — говорится в сообщении диппредставительства.

Всего состоятся три вывозных рейса — два "Победы" и один "Аэрофлота". Для туристов будет организован трансфер из Тивата. Рейсы запланированы на 9:00, 12:10 и 15:30 по местному времени (минус 2 часа от мск).

Туристов попросили следить за информацией, так как время вылета может измениться.

В понедельник власти Черногории приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" заявляли, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.