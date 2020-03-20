"В связи с дополнениями в Постановление правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию и распространению коронавирусной инфекции" от 18 марта кинотеатры Объединенной сети ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") в городе Санкт-Петербург временно приостанавливают коммерческие кинопоказы", — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров Оkko.

В пресс-службе уточнили, что ограничения носят временный характер и будут действовать до 30 апреля.

О закрытии кинотеатров в городе на Неве с 20 марта сообщила сеть "Каро". Дату открытия кинозалов сеть не сообщает.

"Сеть кинотеатров КАРО заботится о благополучии наших гостей и считает, что полумеры недопустимы, когда речь идёт о здоровье и безопасности. Поэтому во избежание распространения коронавируса COVID-19 кинотеатры КАРО временно приостанавливают свою деятельность", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, о закрытии объявила сеть кинотеатров "Мираж Синема".

"В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" сеть кинотеатров Мираж Синема приостанавливает публичную демонстрацию фильмов в г. Санкт-Петербург с 20.03.2020 до особого распоряжения", — говорится в сообщении сети.

На сайте сети "Синема 5" также появилось сообщение о закрытии площадок в городе до 30 апреля.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал дополнения к постановлению правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (Covid-19)", согласно которому в городе приостановлено проведений мероприятий с числом участников более 50.