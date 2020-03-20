Иссык-Кульской области все пансионаты и гостевые дома закроют на карантин. Мы должны следовать рекомендациям Минздрава для минимизации рисков заражения и распространения коронавируса на территории области. Это временная необходимость", — сказал полномочный представитель правительства области Акылбек Осмоналиев.

В Иссык-Кульской области функционирует 127 пансионатов, 192 гостевых дома, 119 гостиниц, 12 центров отдыха, три реабилитационных центра и 19 детских лагерей отдыха.

В правительстве Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что карантин будет действовать до особого распоряжения правительства.

Ранее министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев сообщил о заражении коронавирусом в Ноокатском районе Ошской области трех паломников, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии.

Всего в Киргизии шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии и Ноокатском районе Ошской области, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.