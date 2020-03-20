В рамках соглашения с профсоюзами 4,5 тыс. пилотов компании должны взять по две недели неоплачиваемого отпуска в оба месяца, при этом вычет за неоплачиваемый отпуск будет распределен на три месяца.

В письме для сотрудников, на которое ссылается Financial Times, British Airways сообщила, что согласовала эти меры с профсоюзом пилотов Balpa. По словам компании, целью этих мер является устранить "непосредственную угрозу для бизнеса в связи с COVID-19 и беспрецедентные последствия, которые ситуация оказывает на авиакомпанию".

Между тем FT сообщает со ссылкой на источник в профсоюзе, что зарплата пилотов может быть снижена менее чем на 50% в рамках соглашения, дающего им возможность временно отказаться от пенсионных начислений, чтобы авиакомпания направила их на выплаты зарплат.

Акции IAG в ходе торгов в Лондоне в пятницу дорожают на 13,4%.