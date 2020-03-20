"Выдача виз временно приостановлена до 30 апреля", — сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в Генконсульстве Республики Кипр в Екатеринбурге.

Также 20 марта было ограничено оформление виз в уральском Генконсульстве Германии — до 15 апреля. "Прием заявлений возможен только в исключительных случаях для категорий, которым разрешен въезд", — отмечают в дипмиссии.

Одной из первых 16 марта прием заявлений на визу прекратило Генконсульство Венгрии. Сроки действия данный ограничений в дипмиссии не назвали, отметив, что мера принята "на неопределенный срок".

Следом рассмотрение принятых заявлений и прием новых, а также выдачу всех категорий виз приостановили в Генконсульстве Чехии.

"Сборы, оплаченные за прием документов в Генеральном Консульстве Чешской Республики в Екатеринбурге/Визовых Центрах, не возвращаются", — уточняют на официальном сайте дипмиссии. Там же отмечается, что на данный момент не предусматриваются изменение или перенос сроков действующих виз.

Позднее стало известно о том, что выдачу виз из-за пандемии коронавируса приостановила Франция.

Представители визового центра в Екатеринбурге, который занимается оформлением виз во Францию, сообщили агентству, что на настоящий момент французское консульство в РФ с 17 марта прекратило прием и рассмотрение заявок на визы. "Визовый центр в связи с этим не принимает документы", — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что выдачу виз из-за пандемии COVID-19 ограничили в Генконсульстве США в Екатеринбурге.