"Страна из-за угрозы коронавируса перешла на блокадный режим. В столицу страны наземным путем невозможно попасть из Дашогуза (город на северо-востоке страны — ИФ), Мары, Туркменбаши и Туркменабада. Все междугородние автомагистрали закрыты с 19 марта", — говорится в сообщении.

"Сегодняшний рейс T5105 авиакомпании "Туркменистан" из Дашогуза в Ашхабад улетел лишь с пассажирами, имевшими ашхабадскую прописку. При этом вылет был задержан почти на час из-за проявления недовольства дашогузскими пассажирами. В итоге Боинг-737 вылетел с полутора десятками пассажиров на борту", — сообщает Turkmen.news.

"На железнодорожном вокзале Дашогуза также наблюдалось столпотворение. Пассажиры с пропиской в Дашогузе не смогли попасть на поезд №14 сообщением Дашогуз-Ашхабад. Состав забрал всего около 50 человек со столичной пропиской", — говорится в сообщении.

"В аэропорту Дашогуза с сегодняшнего дня врачи в костюмах химзащиты дезинфицируют всех прибывающих из других велаятов пассажиров. Что за средство при этом применяется — неизвестно, но в школах, детсадах и больницах держится стойкий запах хлора. Проводится дезинфекция и других мест массового скопления людей — вокзалы, рынки, магазины", — сообщает портал.

По данным Turkmen.news, аналогичные сообщения поступают из других регионов Туркменистана.

По данным Минздрава Туркменистана, ни одного случая заражения коронавирусом в стране пока не зарегистрировано.