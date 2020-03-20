"Граждане Беларуси, прилетевшие из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Москву, были доставлены в Минск бортом авиакомпании "Белавиа", — передает госагентство БелТА.

По информации источника "Интерфакса", на борту находились 114 человек, среди них 110 граждан Беларуси и четыре гражданина Украины.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково "застряли" 53 белорусских гражданина, которые находились на отдыхе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия). Они прибыли во Внуково в ночь на 19 марта. Впоследствии их количество достигло порядка 100 человек.

Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова оказать содействие в возвращении белорусов, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, Минск обозначил наличие проблемы транзита возвращающихся белорусских туристов через аэропорт "Внуково", а также необходимость сохранения возможности перелета белорусских граждан из стран дальнего зарубежья ранее забронированными рейсами российских авиакомпаний. "Достигнуты договоренности об активизации совместной работы по оперативному поиску путей разрешения указанных острых вопросов", — сказали в МИД.

Россия с 18 марта до 1 мая решила ограничить въезд на свою территорию иностранцев, включая граждан Беларуси, в связи с распространением нового коронавируса. Посольство Беларуси в РФ пояснило, что транзит белорусов, возвращающихся домой через Москву, с 18 марта возможен только через аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево". При этом транзит должен быть осуществлен в рамках одного из этих аэропортов в течение 24 часов.

Минспорт Беларуси в четверг сообщил, что необходима помощь в возвращении в Беларусь около 8 тыс. туристов, которые остались за границей из-за пандемии коронавируса. По данным ведомства, в Египте находится около 6 тыс. организованных туристов из Беларуси, еще порядка 2 тыс. застряли в других странах.