"Мальдивы входят в число стран с единичными случаями коронавируса, при этом островной характер государства позволяет быстро локализовать источник заражения. Многочисленные курорты остаются безопасными для туристов, поэтому поездки туда пользуются спросом", — сказала она.

Тюрина напомнила, авиасообщение между РФ и Мале по-прежнему обеспечивается регулярными рейсами. "Географические особенности островов позволяют купировать распространение вируса, те курорты, где установлен карантин, находятся на стопе продаж. Аннуляций практически нет, официальных рекомендаций не посещать Мальдивы тоже нет", — отметила эксперт.

Со ссылкой на данные туроператоров Тюрина сообщила, что некоторые российские путешественники перенесли поездки с марта на август и октябрь. При этом партнеры на Мальдивах идут навстречу, предлагают передвигать туры до конца октября без доплат и штрафов. Скидки достигают 30%.

"В целом есть единичные аннуляции тех отелей, которые были закрыты на карантин. Он вводился на четырех курортах – Kuredu, Vilemendhu, Batalaa и Kuramathi", — сказала эксперт.

Тюрина сообщила, что туристы продолжают бронировать поездки на Мальдивы на осень-зиму. "Сейчас есть некоторый спад продаж на лето из-за нестабильного курса валют и ситуации с коронавирусом. Но для лета это нормально, поскольку основной сезон на Мальдивах – это осень-зима-весна", — заключила она.

Всего на данный момент на Мальдивах зарегистрировано 13 случаев коронавируса.