"Сообщаем, что с 0:00 20 марта 2020 года международный аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминалы C и E как на прилет, так и на вылет. (...) Ограничения действуют с сегодняшнего дня и до 23:59 30 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

О планах временно закрыть два международных терминала в столичной воздушной гавани ранее объявил замгендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Дмитрий Кайгородов. Как заявил Кайгородов в эфире телеканала "Россия 24", обслуживаемые в этих терминалах рейсы переведут в терминалы D и F.